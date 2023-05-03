Ev hanımlarında erken emeklilik prim tutarı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkadı. Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak.
Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olacak?
Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
Ev hanımlarına emeklilik primi ne kadar?
- Bugün itibarıyla ev kadınlarının emekli olması için devletin ödeyeceği aylık prim tutarı 1.067 lira olup, 3.202 lira yerine 2 bin 135 lira yatırılacak. Böylece verilecek yıllık destek 12 bin 804 lira olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de yükselecek.
Kadınlar nasıl erken emekli oluyor?
Mevcut durumlarda SSK’da 7200 prim günü ile kadınlar 58 yaşında, erkeklerde 0 yaşını doldurulduğunda eli olabiliyor. Bağkur’da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler de 60 yaş ve 9000 gün primle emekli olabiliyor.