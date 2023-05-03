Konut ve iş yerine verilen dönüşüm ve güçlendirme kredisinde faiz destek oranı yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine verilen faiz desteği; konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 baz puana çıkarıldı. Peki, az ya da orta hasarlı konutların yeniden güçlendirilebilmesi için kentsel dönüşüm kredisi ne kadar olacak? İşte, o detaylar.