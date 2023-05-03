|
Özgün

Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olacak?

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağıya çekilecek Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3’te 1’ini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Peki ev hanımları emekli olmak için ne kadar prim ödeyecek? Ev hanımlarına emeklilik primi ne kadar? İşte detaylar.

09:18 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ev hanımlarında erken emeklilik prim tutarı ne kadar?

Ev hanımlarında erken emeklilik prim tutarı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkadı. Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olacak?

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Ev hanımlarına emeklilik primi ne kadar?

  • Bugün itibarıyla ev kadınlarının emekli olması için devletin ödeyeceği aylık prim tutarı 1.067 lira olup, 3.202 lira yerine 2 bin 135 lira yatırılacak. Böylece verilecek yıllık destek 12 bin 804 lira olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de yükselecek.

Kadınlar nasıl erken emekli oluyor?

Mevcut durumlarda SSK’da 7200 prim günü ile kadınlar 58 yaşında, erkeklerde 0 yaşını doldurulduğunda eli olabiliyor. Bağkur’da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler de 60 yaş ve 9000 gün primle emekli olabiliyor.

Kadınlar isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli olur?

Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, "Şu anda 22 bin 43 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Adalet Bakanlığı alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra Dairesi bünyesinde alımlar söz konusu olacak." demişti. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.

#erken emeklilik
#ev hanımları erken emeklilik
#isteğe bağlı sigorta
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.