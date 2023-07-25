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Emekliye ne kadar ek zam yapılacak?

Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılırken zamlı aylıklar 2023 Temmuz-Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

10:13 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekli maaşı

Emekli maaşı

Emekli zammı ile ilgili
gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları enflasyon oranlarına göre açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine sonrasında memur ve emekli ile tüm kesimleri yakından ilgilendiren müjdeli açıklamayı yaptı!

EMEKLİYE ZAM YAPILACAK MI, NE KADAR YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrasında kameralar karşısına geçti. Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan "Açgözlülükten kaynaklanan artışların üzerine gideceğiz. Fırsatçılara göz yummayacağız" dedi. Memur ve emekli maaş zammıyla ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

6 aylık enflasyon oranının 19,77 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı % 25 olarak açıklanmıştı. Öte yandan en düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 olarak kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkeyi son 20 senede yüzde 5,5 büyütüp milli geliri 1 trilyon dolara getirerek, milli gelir sıralamasında dünyada 11'inci sıraya çıkarttıklarını ve istihdamı 19 milyondan 32 milyon dolara, ihracatı 35 milyar dolardan 254 milyar dolara, turist sayısını 15 milyondan 52 milyona, turizm gelirini 46,5 milyar dolara yükselttiklerini söyleyen Erdoğan, her alanda eşi benzeri görülmemmiş başarılara imza atarak bugünlere getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ”Nüfusu artan ve istihdamın azalmak bir yana artmasını bu tabloya borçluyuz. İstikrar güven ve sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz. Yatırım kanalının lokomotifi olan öngörülebilirliği artırmak önceliğimiz arasında yer alıyor. Yaşanan güncel sıkıntıları görmezden gelmiyor üzerini örtmeye çalışmıyoruz. Refah seviyesi düşen ücretli kesimlerin kayıplarını telafi için bugüne kadar düzenleme yaptık. Bütçe imkanlarını soruna kadar zorlayan tasarruflarda bulunduk. Zaman zaman kısa süreli dengesizliklerin yaşandığının farkındayız. Kamu işçilerinin epeyce bir gecikmeyle yapılan toplu sözleşmelerine ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili huzursuzluk ortay açıktı. Kamu işçisi ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine kimseyi mağdur bırakmadıysak mağduriyetin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.” ifadelerini kullandı.



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#cumhurbaşkanı
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