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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Memur ve emeklinin gözü Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son toplantısını 3 Temmuz’da yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde tahıl koridorunun uzatılması, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecine uzanan önemli iç ve dış gelişmeler var.

16:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 3 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 3 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik iç ve dış başlıkları ele almak üzere toplandı. Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğinin ardından gerçekleşen kabine toplantısında Erdoğan’ın Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ile başlayan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi içeren Körfez turuyla devam eden ziyaretlerde alınan kararlar ve yapılan 18 anlaşma da değerlendirilecek.

  • Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Tahıl koridorundaki son durum

Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacaklarını açıklamıştı.

Mekanizmanın tekrar işler kılınması için Erdoğan, diplomasi hamlelerini sürdürüyor.

O hamlelerin sonuçları ve koridorun süresinin uzatılması için yapılabilecekler toplantıda masaya yatırılacak.

Ekonomik gelişmeler ele alınacak

Hükümetin orta vadeli plan hazırlıkları, enflasyonla mücadele tedbirleri de kabinenin gündeminde olacak.

Memur ve memur emeklisinin durumu değerlendirilecek

Öte yandan 7'nci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinin hazırlıkları da kabinede mercek altına alınacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor.

İsveç ve Danimarka'daki gelişmeler mercek altında

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar da Ankara'nın yakın takibinde.

Saldırılara tepkiler gelmeye devam ederken, atılabilecek ek diplomatik adımlar da kabine toplantısında masada olacak.

İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

  • 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.

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#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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