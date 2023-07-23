Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Toplu sözleşme takvimi masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. CNN Türk'ün haberine göre görüşecek gündem maddleeri şöyle": "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine toplantısına başkanlık edecek. Körfez turunun ardından gerçekleşen ilk Kabine toplantısı olacak. S. Arabistan, Katar, BAE’yi kapsayan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. S. Arabistan’a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. İmzalanan anlaşmaların etkileri neler olacak bütün bu başlıklar değerlendirilecek.

Tahıl koridoru anlaşması

Tahıl koridorunda önemli bir açıklama vardı. Rusya’nın çekildiği açıklanmıştı. Erdoğan koridorun yeniden işler tutulabilmesi için diplomasi yürütüyor. Atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

ÖTV düzenlemesi

İç siyaset ve ekonomi boyutu var. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile bir araya gelmişti. Orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine’nin gündeminde olacak.

Toplu sözleşme takvimi

Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine’de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.























