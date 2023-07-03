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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Tüm gözler memur ve emekli zam oranında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı, toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak.

15:25 . 3/07/2023 Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor.

Kabine bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.


Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak.


Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



Zam oranları ne olacak?

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde.


Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.


Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.


Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.


Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.


İsveç'teki provokasyonlar da ele alınacak

Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak.


Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.


11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.


Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.



#Kabine
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#Zam
#Meclis
44 dakika önce
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