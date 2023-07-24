Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine toplantısı için gözler 24 Temmuz'da! Kabine toplantısı son olarak 3 Temmuz günü düzenlemişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 24 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı saatine dair detay verimese de 16:00 sıralarında gerçeklemesi beklenenler arasında.

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda görüşmesi beklenen konular arasında; ötv düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi, tahıl koridoru başlıklarının yer alabileceği ön görülüyor.

Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine'de ekonomideki gelişmeler, Rusya'nın tek taraflı feshettiği tahıl koridoru, İsveç'le yürütülen NATO süreci, memurların beklediği toplu sözleşme görüşülecek.

KÖRFEZ TURU VE TAHIL ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda imzalanan 18 anlaşmanın ekonomiye etkileri Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomiye Kabine'de geniş yer ayrılacak. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Kabine'yi yakından takip eden kesimlerden birisi de memurlar. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlayacak. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi Kabine'de görüşülecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.







