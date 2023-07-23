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Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Türk ekibe övgü

Yunanistan, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla felaketi yaşıyor. Binlerce vatandaşın tahliye edildiği yangınlar sürerken, Türkiye de komşuya yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirtti, Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı iletti.

23:54 . 23/07/2023 Pazar
DHA
Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü.

Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere görevlendirilen Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirterek, çalışmalara ait görüntüleri paylaştı.

Bakan Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca ekiplerin çalışma anlarına ait görüntüler paylaştı.




#Yunanistan
#Orman Yangınları
#Türkiye
#Yardım
#Tarım ve Orman Bakanı
#İbrahim Yumaklı
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