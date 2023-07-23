Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Türk ekibe övgü

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım eli uzatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan'a iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri göndereceği belirtilirken, helikopterin yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekildi.