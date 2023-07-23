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Ekonomi

Erdoğan Körfez yolunu açtı: Türk ürünlerine Suudi Arabistan vizesi çıktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyir, ekonomik alanda da meyvelerini vermeye başladı. Siyasi ilişkilerdeki gerilemeyle birlikte Türkiye’den gıda ithalatını kısıtlayan Suudi Arabistan, işletmelerdeki denetimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinin ardından Türkiye’den bal, kırmızı et ve süt ürünlerine ihracat vizesi verdi.

15:31 . 23/07/2023 Pazar
IHA
Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinin ardından Türkiye’den bal, kırmızı et ve süt ürünlerine ihracat vizesi verdi.

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinin ardından Türkiye’den bal, kırmızı et ve süt ürünlerine ihracat vizesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin hemen ardından ilk somut adım hayvansal mamuller sektöründe geldi. Suudi Arabistan Türkiye’den süt ürünleri, kırmızı et ve bal ithalatının yolunu açtı.

İşletmelerde incelemelerde bulundular

14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi’ni (SFDA) temsilen Türkiye’yi ziyaret eden heyet, süt ürünleri sektöründe 5, koyun etinde 4, işlenmiş koyun eti sektöründe 3, sığır eti sektöründe 6 ve bal sektöründe 2 toplamda 18 firmaya Suudi Arabistan’a ihracat vizesi verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin yolunda gittiği 2020 yılı öncesinde bu ülkeye 100 milyon dolara varan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaptıklarını aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşma sonrasında önce 100 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı, sonrasında geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Protein ihtiyacını Türkler karşılayacak

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştığı bilgisini veren Kızıltan, “Türkiye hayvansal mamuller üretiminde güçlü bir ülke, Suudi Arabistan ise alım gücü yüksek gıda ithalatçısı bir ülke. Suudi Arabistan’ın protein ihtiyacını Türk ihracatçıları karşılayacak” diye konuştu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşma 2023 yılının ilk yarısında ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye, 2022 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan’a 131 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının ocak – haziran döneminde yüzde 747,5’lik artışla 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı.







#Recep Tayyip Erdoğan
#BAE
#Suudi Arabistan
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