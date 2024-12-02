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Emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son gün: Geciken faiziyle birlikte ödeyecek

Emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son gün: Geciken faiziyle birlikte ödeyecek

17:302/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emlak vergisi 2 taksit ne zaman?
Emlak vergisi 2 taksit ne zaman?

1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak. Peki emlak vergisi nasıl ödenir?

2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre bugün günü sona eriyor.

Emlak vergisi ödemeleri nereye yapılıyor?

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.

Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Mükelleflerin ödemelerini bugün gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.


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