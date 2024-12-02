2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için verilen süre bugün günü sona eriyor.

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.

Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?

Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.