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Engelli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur zammı için yapılan düzenleme sonrasında yaşlı aylığına, yüzde 40-69 arası engelli aylığına, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına, Evde Bakım Yardımı'na, ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesine zam geldiğini açıkladı. 2023 yüzde 30 zam ile engelli maaşları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

08:35 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Engelli aylığı 2023

Engelli aylığı 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen engelli aylığı ödemelerinde de artış yaşandı. Peki, %30 zam ile engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 TL'den 1594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 TL'den 2 bin 392 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor;

Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN HESABA YATIYOR?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.



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Engelli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı
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