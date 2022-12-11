Özgün Engelli ve yaşlı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Bakanı Derya Yanık duyurdu
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Engelli ve yaşlı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Bakanı Derya Yanık duyurdu!

Aralık ayının ilk haftası geri kalmasıyla birlikte Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri de gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki Aralık ayı yaşlı ve engelli ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programı ödemeleri ayın kaçında, ne kadar yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli ve yaşlı aylığı ödemesi: Sosyal yardım engelli yaşlı parası yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Yaşlı ve engelli aylığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Engelli ve yaşlı aylığı hesaplara yattı mı?

  • Aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Yaşlı ve engelli aylığı türleri neler?

Yaşlı Aylığı

%40-%69 Arası Engelli Aylığı

%70-Ve Üzeri Engelli Aylığı

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

Yaşlı Aylığı

  • 65 yaşını doldurmuş olan,
  • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
  • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların
  • Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

%40-%69 Arası Engelli Aylığı

  • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
  • %40-%69 arası engelli olan,
  • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
  • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların
  • Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

%70-Ve Üzeri Engelli Aylığı

  • 18 yaşından büyük olan,
  • %70 ve üzeri engeli olan,
  • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
  • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların
  • Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

  • Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engeli olan,
  • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
  • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların
  • Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

Yaşlı ve engelli aylığı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen 'Hane Başvuru Kayıt Formu' ve 'Sorgu Dilekçesi' formlarını doldurarak 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise 'Sağlık Kurulu Raporu' ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır.

Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekâletname örneği gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

Engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

  • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 0 ve 5 ise ayın 5'inde
  • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 1 ve 6 ise ayın 6'sında
  • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 2 ve 7 ise ayın 7'sinde
  • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 3 ve 8 ise ayın 8'inde
  • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 4 ve 9 ise ayın 9'unda
  • Olmak üzere PTT'ye yatırılır ve herhangi bir PTT şubesinden tahsil edilebilir. Ödemeler yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca PTT de bekletilir ve 6 aylık bekleme süresinin bitmesini müteakip alınmayan yardımlar Bakanlığın hesaplarına iade alınır.

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