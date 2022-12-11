EYT düzenlemesinde son durum: EYT Bağ-Kur'a var mı?

Esnaf iş yeri açtığında Bağ-Kur'a kaydolarak sigortalı sayılıyor. Bu durumda 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Esnaf, bu gün sayısının SSK'lı işçiler gibi 7 bin 200 güne inmesini bekliyor.

Ayrıca daha önceki yıllarda her iş yeri açanın Bağ-Kur'a kayıt yaptırması zorunlu değil, isteğe bağlıydı. Esnaf da geçmişteki vergi ve oda kaydını göstererek sigortalılık girişini erkene çekmek istiyor.

EYT prim gününü doldurmayan esnafı kapsayacak mı?

Esnaf ve sanatkarların çatı örgütü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 9 bin prim gün sayısının SSK’lılar ile eşitlenmesi gerektiğini belirterek “2000 öncesi esnafın oda ve vergi kaydı dikkate alınmalı” dedi.

REKLAM

Hükümet tarafından çalışmaları devam eden EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların da mutlaka gündeme alınması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her zaman söylediğimiz gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemelere esnaf ve sanatkarımız da dahil edilerek esnafımızın emekli olmasının önü açılmalı. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımızın emeklilik taleplerine ilişkin gerekli girişimleri ilgili makamlara ilettik. Camiamızın taleplerinin değerlendirilerek ilgili komisyondan çıkacak müjdeli haberi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Esnaf emeklilik prim gün sayısı ne kadar?

Yapılacak düzenleme ile esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sorunlar çözülerek emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Toplumda en çok çalışan kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız sabahın seherinden gecenin geç saatlerine kadar işinin başında durup katma değer üreterek yanında çalıştırdığı işçilerle birlikte istihdama katkı sağlıyor. Ancak esnafın yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde emekli olurken esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımızın en düşük maaşı almakta. Esnafımızın aldığı emeklilik maaşında da düzenlemeye gidilmeli. 1479 sayılı yasada prim ödeme gün sayısı kadınlarda 5 bin, erkeklerde ise 5 bin 400’dü. Norm birliği ile sosyal güvenliğin tamamı aynı şemsiye altında toplanmasına rağmen esnafımızın prim gün sayısı düşürülmedi.

REKLAM

Esnaf odasına kayıt olup Bağ-Kur'a kayıt olmayanların mağduriyeti çözülecek mi?

Palandöken, “2000 öncesinde vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt olup Bağ-Kur'a kayıt olmayanların mağduriyeti devam ediyor. Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın bu problemleri mutlaka çözülmeli.” şeklinde konuştu.

Palandöken, “Esnafımızın istihdama ve ekonomiye katkıları göz önünde bulundurularak sosyal devlet ilkesi gereği norm birliğinden istifade etmesi sağlanmalı. Esnafımızın bugüne kadar kaybettiği haklarının EYT düzenlemesi kapsamındaki çalışmaların içine alınarak hakkaniyetle bağdaşır şekilde çözülmesini talep ediyoruz. Tahmin ediyorum ki esnafın EYT süresi ile ilgili problemi de bu yasa ile birlikte artık bir daha gündeme gelmeyecek şekilde düzenlenir. Yoksa esnafın mağduriyeti devam eder. Bunun bir an evvel halledilmesi ile ilgili taleplerimizin değerlendirilip komisyonlarda gerçekleşmesi için esnafa bir müjde verilmesi olmazsa olmaz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

ÖZGÜN EYT emeklilik nasıl olacak, kimler emekli olacak, yaş şartı olacak mı?

ÖZGÜN EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?