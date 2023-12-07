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Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları yatırıldı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama!

Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı aylığı olarak yatırılan evde bakım maaşları için gözler bakanlıktan yapılacak duyuruya çevrildi. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, 2024 yılı evde bakım maaşlarının zam tutarı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıklarına ilişkin açıklama yaptı. Engelli maaşı yattı mı? İşte Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları ödeme tarihi...

09:53 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Engelli ve yaşlı aylığı
Engelli ve yaşlı aylığı

Aralık ayı evde bakım maaşları için tarih araştırmaları başladı. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları için aralık ayı ödeme tarihleri sorgulanıyor. Peki, aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

  • "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz."

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.


Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



#Aile ve Sosyal Hizmetler BAKANI
#engelli aylıkları
#Mahinur Özdemir Göktaş
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