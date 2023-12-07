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Aralık KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 KYK aralık ayı bursu ödeme tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın yayınladığı duyuruya göre; Ekim ve Kasım ayı burs/kredi ödemeleri 28, 29 ve 30 Kasım'da gerçekleştirildi. Aralık ayı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, KYK Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

09:33 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYK Aralık ödemesi
KYK Aralık ödemesi

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından şimdi de ödeme takvimi gündeme geldi. Burs/kredi alan öğrenciler burs/kredi ödemesinin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yatacak?

KYK ARALIK AYI BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmakta.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilir.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Aralık, “2” olanlar 7 Aralık, “4” olanlar 8 Aralık, “6” olanlar 9 Aralık, “8” olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabiliyor.

2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSU NEREYE YATIYOR?

Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor.

Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekebiliyor.



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#kredi ve burs ödemesi
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