2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından şimdi de ödeme takvimi gündeme geldi. Burs/kredi alan öğrenciler burs/kredi ödemesinin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yatacak?

KYK ARALIK AYI BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmakta.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilir.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Aralık, “2” olanlar 7 Aralık, “4” olanlar 8 Aralık, “6” olanlar 9 Aralık, “8” olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabiliyor.

2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSU NEREYE YATIYOR?

Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor.

Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekebiliyor.







