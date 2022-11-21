Erzincan TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları Erzincan için belli oluyor. 81 ilin tamamı için sıra sıra gerçekleştirilecek olan kuralarda ikinci etap geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bugün Erzincan’da 1.147 konutun hak sahibi kura çekimi ile belirleniyor. İşte, TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi:
Erzincan merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
Zişan Gözen
Leyla Yıldız
Bünyamin Demir
Fevzi Kordalı
Emine Gündüz
Emine doğancan
Ufuk Ağaç
Zehra Tiryaki
Nadiye Aydoğdu
Selim Karabina
Hüsniye Kurtar
Hüseyin Alcı
Neriman İlhan
Uğur Yıldırım
Emrah Akkuş
Mustafa meral
Veli Alkan
İmam Demirbaş
Neslihan Doğru
Ahmet Koç
Atilla Polat
Erdal Gündüz
Mustafa Efe
Şevket Uyğun
Mehmet Bilir
Behice Türkeri
Osman Keskin
Şaban Civan
Nurcan Yılmaz
Metin Babataş
Yunus Aksu
Yaşar Bulanık
Abdulkadir Ede
Bayram Koçak
Mahire İçer
Hasan Bulut
Gülcemal Demir
Güller Bahar
Cabbar Yücelli
Şakir Akduman
Şerafettin Özker
Cengiz Demir
Sebahattin Karataş
Hacı İbrahim Demir
Naşide Türkmen
Nimete Derin
Nuran Turan
Şakir Alkoyun
Semai Yücelli
Sedat İlter
Zefer Kaya
Yaşar Kurt
Şadiye Tok
Hamza İpek
Gülay Apaydın
Hasan Demir
Muzaffer Güvercin
Ali Ourçlu
İsmail Hakkı Dogruer
Safiye Çiftçi
Zekeriya Başpınar
Necla Tekin
Kamil Özdemir
Aysel Nevruz
İsmailYılmaz
Mehmet Şimşek
Fatma Özdemir
Şadi Mercan
Fitime Özdemir
Fuat Kurtoğlu
Murat Bulut
Ersin Tosun
Taha İncesu
Eyyüp Gülseven
Tolga Kaya
Kübra Çelik
Dilan bilici
Hakan Sarıarslan
Yusuf Şuayb Demirci
Nisa Nur Karadayı
Yağmur Döngel
Emirhan Ateş
Rabia Türker
Sadakat Ercan
Emre Akyürek
Gökhan Güleryüz
Ömer Faruk Köroğlu
Rukiye Koyun
Fatih Çelik
İbrahim Demir
Fatma Karaaslan
Emre Aydın
Mehmet Kerem Yıldız
İlknur Eler
Zeynep Karakaş
Kerem Can Atalay
Enes Demiröz
Kenan Alada
Eylem Ergün
Burak Can Terzi
Senanur Kaya
İbrahim Sefa Erbaş
Musa Erdem
Zeynep Elif Karaman
Ahsen Sümeyye Karakoyun
Tansu Yalçın
Hasan Değdaş
Melike Gülden Ceylan
Nisanur Zeynep Heb
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ERZİNCAN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAN
ERZİNCAN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
12 ilde gerçekleştirilen kura çekimi ile 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi. İlk kuraların tamamlanmasının ardından ikinci etaba geçildi.
11 günde 29 bin 363 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte kura çekimi gerçekleştirilecek olan şehirler;
- 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
- 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
- 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
- 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
- 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir?
TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.