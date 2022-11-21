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Erzincan TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Erzincan TOKİ kura çekilişleri için heyecan dorukta. TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi Erzincan ile devam etti. Erzincan TOKİ çekilişleri merkez, Çayırlı, Kemah, İliç, Otlukbeli ve Refahiye ilçeleri için çekildi. TOKİ Erzincan kura çekimi canlı olarak izlendi. Peki Erzincan TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Erzincan TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzincan TOKİ kura sonuçları ekranı! 2+1, 3+1 Erzincan TOKİ kura çekiliş isim listesi
TOKİ Erzincan kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları Erzincan için belli oluyor. 81 ilin tamamı için sıra sıra gerçekleştirilecek olan kuralarda ikinci etap geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bugün Erzincan’da 1.147 konutun hak sahibi kura çekimi ile belirleniyor. İşte, TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi:

Erzincan merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Zişan Gözen

Leyla Yıldız

Bünyamin Demir

Fevzi Kordalı

Emine Gündüz

Emine doğancan

Ufuk Ağaç

Zehra Tiryaki

Nadiye Aydoğdu

Selim Karabina

Hüsniye Kurtar

Hüseyin Alcı

Neriman İlhan

Uğur Yıldırım

Emrah Akkuş

Mustafa meral

Veli Alkan

İmam Demirbaş

Neslihan Doğru

Ahmet Koç

Atilla Polat

Erdal Gündüz

Mustafa Efe

Şevket Uyğun

Mehmet Bilir

Behice Türkeri

Osman Keskin

Şaban Civan

Nurcan Yılmaz

Metin Babataş

Yunus Aksu

Yaşar Bulanık

Abdulkadir Ede

Bayram Koçak

Mahire İçer

Hasan Bulut

Gülcemal Demir

Güller Bahar

Cabbar Yücelli

Şakir Akduman

Şerafettin Özker

Cengiz Demir

Sebahattin Karataş

Hacı İbrahim Demir

Naşide Türkmen

Nimete Derin

Nuran Turan

Şakir Alkoyun

Semai Yücelli

Sedat İlter

Zefer Kaya

Yaşar Kurt

Şadiye Tok

Hamza İpek

Gülay Apaydın

Hasan Demir

Muzaffer Güvercin

Ali Ourçlu

İsmail Hakkı Dogruer

Safiye Çiftçi

Zekeriya Başpınar

Necla Tekin

Kamil Özdemir

Aysel Nevruz

İsmailYılmaz

Mehmet Şimşek

Fatma Özdemir

Şadi Mercan

Fitime Özdemir

Fuat Kurtoğlu

Murat Bulut

Ersin Tosun

Taha İncesu

Eyyüp Gülseven

Tolga Kaya

Kübra Çelik

Dilan bilici

Hakan Sarıarslan

Yusuf Şuayb Demirci

Nisa Nur Karadayı

Yağmur Döngel

Emirhan Ateş

Rabia Türker

Sadakat Ercan

Emre Akyürek

Gökhan Güleryüz

Ömer Faruk Köroğlu

Rukiye Koyun

Fatih Çelik

İbrahim Demir

Fatma Karaaslan

Emre Aydın

Mehmet Kerem Yıldız

İlknur Eler

Zeynep Karakaş

Kerem Can Atalay

Enes Demiröz

Kenan Alada

Eylem Ergün

Burak Can Terzi

Senanur Kaya

İbrahim Sefa Erbaş

Musa Erdem

Zeynep Elif Karaman

Ahsen Sümeyye Karakoyun

Tansu Yalçın

Hasan Değdaş

Melike Gülden Ceylan

Nisanur Zeynep Heb

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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

12 ilde gerçekleştirilen kura çekimi ile 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi. İlk kuraların tamamlanmasının ardından ikinci etaba geçildi.

11 günde 29 bin 363 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte kura çekimi gerçekleştirilecek olan şehirler;

  1. 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  2. 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
  3. 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  4. 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  5. 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

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