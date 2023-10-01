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Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzle - Canlı Skor

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Erzurumspor FK evinde Boluspor’u konuk ediyor. Bugün saat 13.30’da başlayacak karşılaşma TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Erzurumspor FK - Boluspor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

12:10 . 1/10/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzleme Linki - Canlı Skor Ekranı

Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzleme Linki - Canlı Skor Ekranı

Erzurumspor FK ve Boluspor Trendyol 1. Lig 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergin yönetecek. Erzurumspor FK - Boluspor maçını canlı izlemek ve canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR CANLI İZLE

Erzurumspor FK - Boluspor maçını canlı izlemek için

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Erzurumspor FK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
1 час назад
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Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzle - Canlı Skor