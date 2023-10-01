Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzleme Linki - Canlı Skor Ekranı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay’ı konuk etti. Erzurum maçtan 4-0 galip ayrıldı. Eren tozlu 2 gol kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. Goller dakika 20’ Celal Hanalp, 38’ ve 45’ Eren Tozlu, (2) 86’ Mikhael Rosheuvel’den geldi. Erzurum FK bu sonuçla puanını 6’ya çıkararak 8. sırada yer aldı. Altay ise 3 puanla 16. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Altay maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.