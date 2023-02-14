EYT'liler yasa ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Son bilgileri almak isteyenler "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya dair son durum...