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Esnafın düşük faizli kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi. SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi'nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi. İşte detaylar.

15:56 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Esnaf kredi borçları kaç ay ertelendi?

Esnaf kredi borçları kaç ay ertelendi?

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) deprem Bölgesi’nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildiğini duyurdu.

Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı ı?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.



#esnaf kredisi
#Esnaf kredi borçları
#halkbank
17 dakika önce
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Esnafın düşük faizli kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi
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