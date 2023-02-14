Kahramanmaraşlı merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı. Devlet ve millete el ele vererek depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Binanın riskli yapı tespit raporu sonucu olumsuz çıktığında 60 gün içinde bina yıkılıyor. Acıların tekrar etmemesi için yapabileceğimiz ilk şey oturulan evlerin sağlam olduğundan emin olmak. Peki evin depreme dayanıklılığını nasıl sorgulayabiliriz? Bina sağlamlık testi için nereye başvurulur?