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Prefabrik yapılarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düştü

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

15:53 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı düştü

Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı düştü

Depremin yaralarının sarılması için yapılan tespitler ardından yeni uygulamalar hayata geçirilirken 10 ilde geçerli yeni bir karar alındı.

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

Kahramanmaraş depreminin ardından kurulacak olan prefabrik yapılara ilişkin KDV düzenlemesi gerçekleştirildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre, OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj dahil) KDV yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

#kdv
#Prefabrik yapılar
#resmi gazete
22 dakika önce
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Prefabrik yapılarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düştü
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