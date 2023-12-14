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Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman, hangi gün yatacak? Telefon numarası ve e-Devlet ile evde bakım parası sorgulama

Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu ve evde bakım ödemeleri ne zaman yatırılıyor? İşte 14 Aralık Perşembe güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

09:40 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Evde bakım aylığı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen evde bakım maaşı e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeden faydalananlar ''Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt arıyor. Evde bakım aylığı aralık ödemesi sorgulama nasıl yapılır?

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; ‘ağır engelli’ veya ‘tam bağımlı’, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise ‘ağır engelli veya ‘çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır’, ‘belirgin özel gereksinimi vardır’ ve ‘özel koşul gereksinimi var’ ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.



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28 dakika önce
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