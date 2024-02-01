Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Yapılan düzenlemeyle birlikte emekli kök maaş zammı, yüzde 11,68'lik refah payı eklenerek yüzde 49,25'e yükseldi. Meclis'te yasalaşması beklenen bu düzenleme, emeklilere Ocak ayından itibaren yansıyacak. Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarında meydana gelen farklar, emeklilerin beklentilerini karşılamış durumda. Yapılan açıklamaya göre, kök maaş tablosunda meydana gelen değişiklikle birlikte emekli maaşları artış gösterdi. Peki SSK - Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?