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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım ödemesi yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile ödediği evde engelli bakım maaşlarında Ocak ayı için bekleyiş sürüyor. Zamlanan sosyal ödeneklerden olan evde bakım parası ne kadar oldu? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım maaşının yeni tutarını ve ödeme tarihini duyurdu. Peki, 2024 Ocak evde bakım maaşı kaç TL oldu, yattı mı?

12:12 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı yatırılan iller 1 Şubat 2024 tarihinde takip ediliyor. Zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak sorusu, şubat ayının gelmesiyle beraber, hak sahiplerinin odaklandığı konulardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" illere göre farklı tarihlerde hesaplara geçiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

ŞUBAT 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Şubat ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.



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35 dakika önce
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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım ödemesi yatan iller listesi