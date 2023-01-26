Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı için ödenen 26 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Evde bakım aylığı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Ocak ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

26 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde Bakım Maaşı sorgulamaları e-Devlet aracılığıyla ya da Ziraat Bankası üzerinden SMS yoluyla yapılıyor. 26 Ocak 2023 tarihinde evde bakım ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulamak için “e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından hesabınıza giriş yapmalısınız. SMS yolu ile sorgulamak için ise cep telefonunuzun mesajlar bölümüne ‘BAKIYE’ yazıp 4747’ye göndermeniz gerekmektedir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

OCAK AYI EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde hesaplara yatıyor. Ocak ayında evde bakım maaşı yatan iller şöyle:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?