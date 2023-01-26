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Evde bakım maaşı
Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı için ödenen 26 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Evde bakım aylığı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Ocak ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?
Evde Bakım Maaşı sorgulamaları e-Devlet aracılığıyla ya da Ziraat Bankası üzerinden SMS yoluyla yapılıyor. 26 Ocak 2023 tarihinde evde bakım ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulamak için “e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından hesabınıza giriş yapmalısınız. SMS yolu ile sorgulamak için ise cep telefonunuzun mesajlar bölümüne ‘BAKIYE’ yazıp 4747’ye göndermeniz gerekmektedir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde hesaplara yatıyor. Ocak ayında evde bakım maaşı yatan iller şöyle:
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum
2022’de 3 bin 336 TL olan evde bakım maaşları yeni yılda 4.337 TL oldu. Temmuz ayında bu ücret 2 bin 706 TL’de 3 bin 340 TL’ye yükseltilmişti.