Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ödendi? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula

"Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ödendi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarının mart ayında hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Ödemeler, illere göre farklı günlerde tamamlanırken, hak sahipleri e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde bazı destek ödemeleri öne çekilmişti. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI MI?

Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor. Ancak 15-16 Mart hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Pazartesi günü itibariyle yapılması bekleniyor. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

YENİ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI MART 2025 NE KADAR OLDU?