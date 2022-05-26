Özgün Evde bakım maaşı yattı mı? 26 Mayıs Perşembe il il bakım aylığı yatan iller listesi
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Evde bakım maaşı yattı mı? 26 Mayıs Perşembe il il bakım aylığı yatan iller listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki 26 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 26 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının yapıldığı iller yavaş yavaş netleşmeye başlandı. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? (26 MAYIS)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

26 MAYIS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının yapıldığı iller yavaş yavaş netleşmeye başlandı. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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