Bekçilik sınav giriş yerleri: 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı ve giriş belgelerinin nereden sorgulanacağı adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

2022 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

2022 BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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2022 BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SORULARI VE KONULARI

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak. Adaylara sorulacak soruların konu ağırlıkları ise şöyle;

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20