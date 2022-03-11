Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi'nin eserleri nelerdir? Evliya Çelebi'nin hayatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 bin 343 öğrencinin başvuru yaptığı program için müracaatların tamamlandığı ve sonuçların 25 Mart'ta açıklanacağı belirtildi.

Öğrencilere eşlik etmek ve faaliyetlere katılmak için 558 yönetici/öğretmenin programa başvurduğu, aynı branştan 204 öğretmenin ise gittikleri okulda derse girmek ve zümre çalışmalarına katılmak istediği ifade edildi.

Evliya Çelebi Değişim Programı'yla eğitim sisteminin hedefi olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bireylerin yetiştirilmesi, öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına varması ve milli, manevi, insani değerlerle kuşanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Seyyah Evliya Çelebi adı verilen programla öğrencilerin eğitim öğretime devam ederken farklı yöreleri sosyokültürel açıdan tanıyacağı, tarihi ve kültürel miras bilinci kazanacağı, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılacağı aktarıldı.

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Programda, Türk edebiyat tarihine geçmiş Sezai Karakoç'un eserleri ve bu eserlere yönelik kitap, makale, inceleme yazılarının okunacağı, belgesel gibi eserlerin izlenip müzakere edileceği belirtildi.

Programa katılan öğrencilerin proje süresince edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını, Evliya Çelebi Öğrenci Seyahatnamesi'ne yazacakları kaydedildi.

Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi'nin hayatı...

Asıl adı Derviş Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi'dir 1611 yılında İstanbul Unkapanı'nda doğdu.

Babası Derviş Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubaşıydı. Evliya Çelebi'nin ailesi Kütahya'dan gelip İstanbul'un Unkapanı yöresine yerleşmişti. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi. Musiki ile ilgilendi. Kuran'ı ezberleyerek "hafız" oldu.

Enderuna alındı, dayısı Melek Ahmed Paşa'nın aracılığıyla Sultan IV. Murad'ın hizmetine girdi. IV. Murad'ın vefatına kadar sarayda zeka ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde pâdişahın teveccühünü kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.

Evliya Çelebi Seyahatname’nin girişinde seyahate duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i gördüğünü, ondan "şefaat ya Resulallah" diyerek şefaat isteyecek yerde, şaşırıp "seyahat ya Resulallah" dediğini, bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz'in ona gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri görme imkanı verdiğini yazar.

Evliya Çelebi bu rüya üzerine 1635'te, önce İstanbul'u dolaşmaya, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başladı. 1640’larda Bursa, İzmit ve Trabzon’u gezdi, 1645'te Kırım'a Bahadır Giray'ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle, ulak olarak katıldı.

1645'te Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta, Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulundu.1646'da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasibi oldu. Doğu illerini, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın kimi bölgelerini gezdi. Bir ara Revan Hanı'na mektup götürüp getirmekle görevlendirildi, bu sebeple Gümüşhane, Tortum yörelerini dolaştı.

1648'te İstanbul'a dönerek Mustafa Paşa ile Şam'a gitti, üç yıl bölgeyi gezdi. 1651'den sonra Rumeli'yi dolaşmaya başladı, bir süre Sofya'da bulundu. 1667-1670 arasında Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yörelerini gezdi.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatnâmesi, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olmuştur.

Evliya Çelebi'nin eserleri nelerdir?

42 yıl boyunca yaptığı seyahatleri 10 cilt olan Seyahatname eserinde ele almıştır. Bu seyahatler tarihleri ve kitabındaki cilt numarası sırasıyla şunlardır:

1630 - İstanbul ve çevresi

1640 - Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbeycan

1640 - Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli

1655 - Doğu Anadolu, Irak, ve İran

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1656 - Rusya ve Balkanlar

1663/1664 - Macaristan'da askeri seferler

1664 - Avusturya, Kırım, ve ikinci kez Kafkaslar

1667-1670 - Yunanistan ve ikinci kez Kırım ve ikinci kez Rumeli

1671 - Hac için Hicaz, Mekke ve Medine

1672 - Mısır ve Sudan

Seyahatname