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EYT Meclis’ten geçti şimdi gözler emeklilik başvuru tarihinde

EYT düzenlemesinde mutlu sona ulaşıldı. EYT kanun teklifi için Meclis görüşmeleri tamamlandı ve kanun teklifi yasalaştı. EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günüyle kısmi emeklilik şartları ne oldu? EYT staj konusunu kapsıyor mu? İlk maaş ne zaman? İşte EYT'de son durum ile beraber Meclis'ten tüm haberler...

10:12 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT başvurusu e devlet

EYT başvurusu e devlet

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

EYT yasasına göre emeklilik şartları

Yasa 4 maddeyi içeriyor.

  1. Yaş şartı tamamen kalkıyor
  2. Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak
  3. EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor
  4. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
  5. Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek
  6. Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek
  7. Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak
  8. Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek
  9. EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor
  10. Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek
  11. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  12. EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
  13. İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Yani EYT ile emekli olan vatandaşlar eğer ki aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse 30 gün içerisinde yeni iş sözleşmesi yapması gerekiyor. EYT ilk maaş nisan ayında yatması bekleniyor.

EYT Resmi Gazete

EYT ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emeklilik için kime ne kadar prim gerekiyor?

EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak.

E devlet EYT başvurusu

EYT başvuruları başladı mı?

EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

  1. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
  2. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
  3. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
  4. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
  5. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
  6. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
  7. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
  8. Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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#eyt başvurusu
#e devlet eyt başvuru ekranı
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