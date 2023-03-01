Askerlik ve doğum borçlanma tutarları EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT emeklilik için prim gün sayısı noksan olanlar borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilmekte. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak, 2023 net asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin tutarları da arttı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar? EYT için askerlik borçlanması ne kadar ödenir? İşte emeklilikte borçlanma tutarları.