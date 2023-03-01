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EYT'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’yı onaylamasında. Peki EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? EYT ilk maaşlar ne zaman alınacak?

08:54 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

TBMM Genel Kurulu’nda, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlara(EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK’da Değişikliklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı.

EYT'de neler var, kapsamı içeriği ne?

  1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.
  2. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
  3. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.
  4. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

EYT'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı mı?

Yasa Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

EYT ile kimler emekli olacak?

8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartlarının değiştirilmeksizin yalnızca yaş şartının kaldırılmasıyla hemen emekli olabilecek 2,2 milyon kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1,7 milyonu 4/a (SSK), 89 bini 4/b (Bağ-Kur), 496 bini 4/c’li (Emekli Sandığı) kapsamında yer alıyor. Emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek 4/a’lı 3,5 milyon, 4/b’li 619 bin, 4/c’li ise 669 bin olmak üzere toplam 4,8 milyon kişi bulunuyor.

EYT ilk maaş

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT’de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira aylık alacak. EYT düzenlemesinin TBMM’de yasalaşması, Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanma süresi dikkate alındığında vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçerini verip, nisan ayında ilk emekli maaşlarını alabilecekler.


EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. TBMM Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ilişkin kanun teklifi genel kurulda kabul edidi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


#EYT
#eyt son dakika
#eyt resmi gazete
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
42 dakika önce
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