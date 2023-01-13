AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir.

EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

EYT'de kanun yapma yönünden belli zaman alacaktır. EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT için yaş sınırı olmadan prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacağı açıklamasının ardından yasa tasarısının TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

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EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis'e sunulur" dedi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, "Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.