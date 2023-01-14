EYT'de ilk aylıklar ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade ett. Peki, ilk aylıklar ne zaman yatacak?

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını kaydetti.

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.

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ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI ARTTI

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" diye konuştu.

2027'DE EMEKLİ OLACAKLAR DA VAR

EYT kapsamına giren ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, "EYT'li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 bin civarında kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027'de olacaklar var" dedi.