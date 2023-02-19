Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ancak asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle EYT kanun teklifi TBMM’de oylanamadı.

Meclis ne zaman toplanacak?

Meclis ne zaman açılacak?

Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

EYT

EYT ne oldu, ertelendi mi, ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu. Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verildi.

EYT Meclis'te ne zaman oylanacak?

EYT ne zaman Meclis’te oylanacak?

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak. EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EYT ertelenecek, iptal olacak mı?

EYT'de teknik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı. EYT yasası için 5 adımlı Meclis aşamasına geçildi. İmzaların toplanmasının ardından EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Artık sadece iki adım kaldı:

1. EYT kanun taslağı Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak

2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

"EYT düzenlemesi ertelendi, iptal oldu" gibi yalan haber ve provakatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. EYT düzenlemesi için şu aşamada en yekili kurum Meclis Genel Kurulu olarak dikkat çekiyor.

EYT şartları

EYT şartları değişir mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.

EYT ne zaman yasalaşacak, yürürlüğe girecek?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde Meclis'te oylanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EYT emeklilik şartları

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak. 4A kategorisinde SSK'lı kadınlar için 5000 ila 5975 gün prim şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. SSK'lı erkekler için ise yine 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim günü gerekiyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla yani 25 yıl.

Burada kimin ne kadar prim şartı olacağı sigorta giriş tarihine göre belirleniyor. 4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi kadınlarda prim günü 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün olarak dikkat çekiyor. Sigortalılık süresi ise tıpkı 4A'daki gibi kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl.

Kadınlarda EYT emeklilik prim günü, sigortalılık süresi emeklilik hesaplama tablosu

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000 01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000 09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000 24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000 24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075 24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150 24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225 24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300 24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375 24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450 24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525 24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600 24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675 24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750 24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825 24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900 24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975 24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975 24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

Erkeklerde EYT emeklilik prim günü, sigortalılık süresi emeklilik hesaplama tablosu

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000 09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000 24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000 24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075 24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150 24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225 24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300 24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375 24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450 24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525 24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600 24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675 24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750 24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825 24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900 24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.











