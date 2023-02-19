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Özgün

EYT için tarih belli oldu: Meclis ne zaman açılacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifinde beklenen adım atıldı. Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek. EYT kanun teklifinin Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis Genel Kurul’da oylanamadığı için yürürlüğe giremedi. EYT düzenlemesinde ertelenip ertelenmeyeceği emeklilik bekleyenlerin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade ettiği öğrenildi. Deprem nedeniyle çalışmalarına ara verilen TBMM de 28 Şubat’ta toplanacak. Peki EYT ne oldu ertelendi mi, EYT'de son durum nedir? EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

13:23 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
EYT son gelişmeler: EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT son gelişmeler: EYT ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ancak asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle EYT kanun teklifi TBMM’de oylanamadı.

Meclis ne zaman toplanacak?

Meclis ne zaman açılacak?

Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

EYT

EYT ne oldu, ertelendi mi, ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu. Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verildi.

EYT Meclis'te ne zaman oylanacak?

EYT ne zaman Meclis’te oylanacak?

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak. EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EYT ertelenecek, iptal olacak mı?

EYT'de teknik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı. EYT yasası için 5 adımlı Meclis aşamasına geçildi. İmzaların toplanmasının ardından EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Artık sadece iki adım kaldı:

  • 1. EYT kanun taslağı Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak
  • 2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

"EYT düzenlemesi ertelendi, iptal oldu" gibi yalan haber ve provakatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. EYT düzenlemesi için şu aşamada en yekili kurum Meclis Genel Kurulu olarak dikkat çekiyor.

EYT şartları

EYT şartları değişir mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.

EYT ne zaman yasalaşacak, yürürlüğe girecek?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde Meclis'te oylanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EYT emeklilik şartları

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak. 4A kategorisinde SSK'lı kadınlar için 5000 ila 5975 gün prim şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. SSK'lı erkekler için ise yine 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim günü gerekiyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla yani 25 yıl.

Burada kimin ne kadar prim şartı olacağı sigorta giriş tarihine göre belirleniyor. 4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi kadınlarda prim günü 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün olarak dikkat çekiyor. Sigortalılık süresi ise tıpkı 4A'daki gibi kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl.

Kadınlarda EYT emeklilik prim günü, sigortalılık süresi emeklilik hesaplama tablosu

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

  1. 01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
  2. 01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
  3. 09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
  4. 24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
  5. 24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
  6. 24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
  7. 24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
  8. 24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
  9. 24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
  10. 24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
  11. 24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
  12. 24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
  13. 24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
  14. 24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
  15. 24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
  16. 24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
  17. 24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
  18. 24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
  19. 24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

Erkeklerde EYT emeklilik prim günü, sigortalılık süresi emeklilik hesaplama tablosu

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

  1. 09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
  2. 09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
  3. 24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
  4. 24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
  5. 24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
  6. 24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
  7. 24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
  8. 24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
  9. 24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
  10. 24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
  11. 24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
  12. 24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
  13. 24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
  14. 24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
  15. 24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
  16. 24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.


Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler
Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler

EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.

Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.



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EYT için tarih belli oldu: Meclis ne zaman açılacak?
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