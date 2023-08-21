Genoa GFC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Stefano Sturaro, 09 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 70 kilo olan Stefano Sturaro, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Stefano Sturaro, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Stefano Sturaro, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.