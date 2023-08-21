Stefano Sturaro
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.
Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.
İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Stefano Sturaro Kariyeri
Genoa GFC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Stefano Sturaro, 09 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 70 kilo olan Stefano Sturaro, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Stefano Sturaro, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Stefano Sturaro, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.