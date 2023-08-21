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Spor

Fırtına'da Petkovic zamanı

Forvet hattında kadrosundaki isimlerden şu ana kadar beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic'i bekliyor.

09:20 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Dinamo Zagreb'in, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi AEK'ya elenmesinin ardından transfer gerçekleşme aşamasına geldi.


Dinamo Zagreb'in 3.5 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi olsa da en son 2 milyon 250 bin Euro öneren bordo-mavililerin en fazla 2.5 milyon Euro'ya işi bitirmek istedikleri ifade edildi.


Bruno Petkovic, Trabzonspor'a hazır halde gelecek.


Hırvat golcü geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla toplamda 42 maça çıkıp 14 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.





#Trabzonspor
#Bruno Petkovic
#transfer
1 saat önce
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