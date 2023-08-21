Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Dinamo Zagreb'in, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi AEK'ya elenmesinin ardından transfer gerçekleşme aşamasına geldi.
Dinamo Zagreb'in 3.5 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi olsa da en son 2 milyon 250 bin Euro öneren bordo-mavililerin en fazla 2.5 milyon Euro'ya işi bitirmek istedikleri ifade edildi.
Bruno Petkovic, Trabzonspor'a hazır halde gelecek.
Hırvat golcü geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla toplamda 42 maça çıkıp 14 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.