بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Fatiha Suresi'nin Okunuşu oldukça önemlidir. Fatiha suresini doğru bir şekilde öğrenmek ve okumak her Müslümanın görevidir. İnternet üzerinde veya dini kaynaklardan surenin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kolaylıkla bulunabilir.
Bismillahirrahmanirrahim
Fatiha Suresi Anlamı şu şekildedir:
Fatiha Suresi (Arapça: سورة الفاتحة), Kur'an'ın ilk suresidir. Sure, 7 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir ve iniş sırasına göre 5. suredir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için, adını ''başlangıç, açılış'' anlamlarına gelen ''fatiha'' kelimesinden almıştır. Önemine ithafen Fatiha-ı Şerife olarak da hitap edilir. Sure ayrıca, ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham olarak da anılır. Surenin Ümmü'l-Kitab, es-Seb'ul-Mesânî (tekrarlanan yedi ayet), el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifâ, eş-Şükr, es-Salât gibi adları da vardır. Sure, Müslümanlar tarafından her vakit namazın her rekâtında okunmaktadır.
Fatiha Suresi'nin içeriği oldukça önemlidir. Fatiha Suresi namazın ayrılmaz parçasıdır. Fatiha, rekâtta okunan farz olan bir suredir. Bu nedenle İslam'da günlük ibadetlerin merkezidir. Fatiha Suresi, tevhid, Allah'ın rahmeti, adaleti, kulluk ve dua gibi temel İslami öğretileri içerir. Bazı rivayetlere göre, Fatiha Suresi bir şifa suresi olarak da anılmıştır. Peygamber Efendimiz (sav), onların okumuş ve okumasını tavsiye etmiştir.
Fatiha Suresi, Müslümanlar için bir dua, bir rehber ve Allah ile iletişim kurmanın en temel şeklidir. Bu suretle hem bireysel hem de toplumsal olarak doğru bir yaşamın nasıl olması öğretiliyor. Fatiha Suresi Ne Anlatıyor? sorusuna şu şekilde cevap verilebilir: Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olarak, İslam inancının temel esaslarını özetleyen bir içeriğe sahiptir. Sûrenin onun bir ayeti, Allah ile kul arasındaki mesafeyi ve insanın Allah'a olan bağlılığını ifade eder.
Fatiha Suresi okumanın faydası, hem manevi hem de psikolojik açıdan oldukça büyüktür. İslam'da bu sureye verilen özel önem, onun namazında okunmasını farz eder. İşte Fatiha Suresi'ni okumanın bilinen faydası:
Fatiha Suresi'ni okumak:
Fatiha Suresi'nin hikmetleri ve sırları, onun Kur'an-ı Kerim'in özeti olarak kabul edilmesinden ve insan ile Allah arasındaki bağları derinleştirmektedir. İslam âlimleri, Fatiha Suresi'nin onu bir ayetinin derin hikmetler taşıdığını ifade eder.
Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olmasıyla, Müslümanların dualarında ve ibadetlerinde sıkça uygulanan bir bölümdür. Bağışlanmayı dirençlini ve Allah'a yönelmeyi içeren bu emin, aynı zamanda bir bağışlama duası olarak da kabul edilebilir.
Ey Allah'ım! Merhametin sonsuz, rahmetin ona ulaşır. Bizi de rahmetine yakından eyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Sana olan şükrümüzü ve övgülerimizi eksik bırakma. Hatalarımızı bağışla ve çocuklarımız Sana layık bir kul eyle. O, Rahmân ve Rahîm'dir. Senin merhametine sığınıyoruz. Bizleri günahlarımızdan arındırır ve etkiler.
Fatiha Suresi (Arapça: سورة الفاتحة), Kur'an'ın ilk suresidir. Sure, 7 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir ve iniş sırasına göre 5. suredir.[3] Kur'an'ın ilk suresi olduğu için, adını ''başlangıç, açılış'' anlamlarına gelen ''fatiha'' kelimesinden almıştır.
Ezberleme Niyeti ve Dua ile Başlayın: Ezber yapmadan önce Allah'tan yardım dileyerek niyet edin.
Kalbinizin ve zihninizin açık olması için kısa bir dua okunabilir.
Küçük Parçalara Ayırarak Ezberleyin: Fatiha Suresi'ni bir anda değil, küçük bölümler halinde ezberlemek daha etkili olur. Sesli tekrar edin. Tüm parçaları ezberledikten sonra baştan sonuna kadar okuyarak birleştirin. Bu süreçte eksik veya karıştırdığınız yerleri yeniden düzeltebilirsiniz.
Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz dokunmak caiz midir? Kur’ân-ı Kerîm’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû‘, 2/69). Ancak Kur’ân’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’ân’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (bkz. Merğinânî, el-Hidâye, 1/33; Nevevî, el-Mecmû‘, 2/65; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.” (el-Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’ân’a ancak temiz olan dokunsun.” (Muvatta’, Kur’ân, 1 ) hadis-i şerifidir.
Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’ân’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’ân’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’ân’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.
Fatiha Suresi, Müslümanlar tarafından her vakit namazın her rekâtında okunmaktadır. Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk ve en önemli suresi olup, her namazda farz olarak okunur. Bu sure, İslam dininin temel inançlarını ve ibadetlerini özetler niteliktedir.
Fatiha Suresi'nin ölülere okunması, İslam'da oldukça yaygın bir uygulamadır. Genel olarak Fatiha Suresi'nin ölülere okunmasının uygun olduğu kabul edilir. Fatiha Suresi , Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerinden biridir ve aynı zamanda bir dua taşır. Ölen bir kişi için Fatiha Suresi'nin okunduğu, Allah'tan o kişi için rahmet, mağfiret ve af dilemek anlamına gelir. Hz. Muhammed (sav), ölülere Kur'an'dan sureler okumayı teşvik etmiştir. Özellikle Yasin Suresi gibi diğer surelerin yanı sıra, Fatiha Suresi'nin de okunması âlimlerce tavsiye edilmiştir.
Hadis: "Kur'an'ı okuyunuz ve ölülerinize bağışlayınız." (Ahmed b. Hanbel)
Aslolan, Kur’ân’ı ve diğer duaları kişinin kendisinin okumasıdır. Bunun yanında kişi mümin kardeşinden de şifa için kendisine okumasını isteyebilir. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı şifa vesilesidir. Bunu belli âyetlerle sınırlamak doğru değildir.
Fatiha Suresi Tefsirine gelecek olursak, sûrelerin başında bulunan besmele cümlelerinin, Kur’an-ı Kerîm’in mushaflarda ilk defa toplanmasından itibaren yazılageldiği, aynı dönemde Kur’an’a dahil olmayan hiçbir şeyin mushafa yazılmadığı dikkate alınırsa –aksine görüşler bulunmakla birlikte– her sûrenin başındaki besmeleyi, sûrenin âyet sayılarına dahil olmayan ayrı bir âyet olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanefî fıkıhçılarının görüşleri de böyledir (Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, I, 12). İmam Şâfiî Fâtiha sûresinin başındaki besmeleyi bu sûreden bir âyet olarak kabul etmiştir. Diğer sûrelerin başlarındaki besmeleler konusunda kendisinden iki farklı görüş nakledilmiş, her sûreye dahil bir âyet sayılması görüşü –ona ait olması yönünden– daha sahih bir rivayet olarak kaydedilmiştir. Ebû Hanîfe’ye göre besmeleler sûrelerin başında ayrı âyetler olduğu için namazda yalnızca Fâtiha’dan önce sessiz olarak okunur, Fâtiha’yı takip eden ve zamm-ı sûre denilen sûre ve âyetlerden önce ise besmele okunmaz. Yukarıda verilen bilgiler istikametinde besmele bu sûrenin ilk âyeti olarak tefsir edilmiştir.
Besmele dilimize genellikle “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla” şeklinde çevrilmektedir. Bu cümlede zikredilmeyen fakat her besmele okuyanın başlayacağı işe göre niyetinde bulunan “... okuyorum, başlıyorum, yapıyorum, yiyorum” gibi bir yüklem vardır. “Allah’ın adıyla yemek, okumak” ifadesinden Türkçe’de “yenen ve okunanın Allah’ın adıyla birlikte yenildiği veya okunduğu” anlaşılır. Bu mâna kastedilmediğine göre maksadı doğru anlatabilmek için besmeleyi “Rahmân ve rahîm olan Allah adına, ... adını anarak, ... Allah’tan yardım dileyerek ...” şekillerinde çevirmek de uygun olur.