Kur'an-ı Kerim'in ilk ve en önemli suresi olan Fatiha Suresi , aynı zamanda her namazda okunan bir duadır. Peki, Fatiha Suresi şifa için okunabilir mi? İslam alimlerine göre, Kur'an-ı Kerim'in tamamı ve özellikle Fatiha Suresi gibi temel dualar, Allah'a yakarmak ve O'ndan şifa dilemek için kullanılabilir. Bu inanış, birçok hadis ve rivayet ile desteklenir.

Fatiha suresi şifa olur mu sorusuna kesin bir cevap vermek yerine, bu konuyu daha geniş bir perspektifte değerlendirmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğuna dair ayetler bulunmaktadır. Ancak, şifanın sadece Kur'an okumakla gerçekleşmeyeceği, aynı zamanda Allah'a olan inancın, duanın ve tedavinin bir arada olması gerektiği unutulmamalıdır. Fatiha Suresi, hastalık anında okunabilen etkili bir duadır ve kişinin manevi olarak güçlenmesine yardımcı olur.

Fatiha Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Fatiha Suresi şifası için okunabilir ve saklanabileceğine inanılır. İslam'da Fatiha Suresi, hem manevi hem de fiziksel tutulumun karşılandığı tavsiye edilen surelerden biridir. Peygamber Efendimiz (sav), Fatiha Suresi'nin şifa özelliğini şu şekilde ifade etmiştir: “Fatiha, zehire bile şifadır.” (Ebu Davud, Tıb 19)

Fatiha Suresi, hasta olan kişinin üzerine okunabilir veya suya okunabilir ve bu su hastaya içirilebilir. Bu elbette, kişinin Allah'a olan tevekkülünü zenginleştirmesini ve ruhsal huzurunu sağlar. Şifa güvenliğiyle samimi bir şekilde okunduğunda, hem kadınların hem de ruhsal rahatsızlıkların bir rahmet nedeni olabilir.

Şifa niyetiyle Kur’ân okumak ve okutmak caiz midir?

Kişinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıklardan ya da manevî sıkıntılardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması esastır. Bunun yanında kişinin şifa niyetiyle Allah Teâlâ’ya dua etmesi de uygun olur. Bir âyet-i kerîmede Kur’ân’ın müminler için şifa ve rahmet olduğu ifade edilmektedir (el-İsrâ, 17/82). Dolayısıyla âyet-i kerîmeler ve hadis-i şeriflerde yer alan dualar şifa niyetiyle okunabilir. Rivâyetlerde sahâbenin şifa için Fâtiha sûresini okuduğu ve Resûlullah’ın da bunu onayladığı yer almaktadır (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 9 [5007]; Müslim, Selâm, 65-66 [2201]).

Aslolan, Kur’ân’ı ve diğer duaları kişinin kendisinin okumasıdır. Bunun yanında kişi mümin kardeşinden de şifa için kendisine okumasını isteyebilir. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı şifa vesilesidir. Bunu belli âyetlerle sınırlamak doğru değildir.







