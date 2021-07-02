Özgün Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatihadan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?
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Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?

Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Peki farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha'dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz? İşte Diyanetin cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?
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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

  • "Kur’an’da ibadetler ayrıntıları belirtilmeksizin emredilmiştir. Farz, vacip veya nafile bütün ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ise, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından belirlenmiştir. Namazın kaç rekât kılınacağını, nerede ve nasıl kıraat, zikir, tesbih, tahmid veya dua yapılacağını, rükûnun ve secdenin nasıl ve kaçar defa olacağını Hz. Peygamber (s.a.s.) göstermiş ve “Benim kıldığım gibi siz de namazı kılınız” (Buhârî, Ezan, 18) buyurmuştur. Yani ibadetleri, nasıl emredilmişse o şekilde yapmak durumundayız.
  • Farz namazların son iki rekâtında Fâtiha’dan sonra sûre okunmamasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte farzların son iki rekâtında Fâtiha’dan sonra sûre okunursa bu, namaza bir zarar vermez. Hanefî mezhebindeki makbul görüşe göre sehiv secdesi de gerekmez (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 102; Halebî, es-Sağîr, s. 175)."

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