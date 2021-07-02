Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?

Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Peki farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha'dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz? İşte Diyanetin cevabı...