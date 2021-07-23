Özgün Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?
DİNİ BİLGİLER

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Peki ne zaman sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Haberimizde "hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır?" sorularına Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından hangi sebeplerle Sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır? sorusuna şu yanıt verildi:

Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

"Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi halinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (el-Fetâva’l-Hindiye, I, 138 vd.).

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
ÖZGÜN
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

  • Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.
  • Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir.
  • Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 540 vd.).
  • Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur."

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
ÖZGÜN
Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?

Farz namazların 3. ve 4. rekatında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?

Farz namazların, üçüncü ve/veya dördüncü rekâtında Fâtiha sûresinden sonra, bir sûre veya âyet okunması sünnete aykırıdır. Ancak yanılarak sûre okunduğunda farz olan rükû ve secdenin geciktirilmesine sebep olmakta ise de, kıyam, kıraat mahalli olduğu için bu durumda sehiv secdesi yapmak gerekmez (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 102).

Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?
ÖZGÜN
Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?

Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?
ÖZGÜN
Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Fetih Suresi

İhlas Suresi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
İğne atsan yere düşmez

İğne atsan yere düşmez

​Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaş Eminönü'ne akın etti.
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu gözükmüyor

​43 ilin geçiş noktasında trafik kilit.
Felaketler karşısında pes etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi

​Sağlık Bakanlığı yurt genelinde aşılananların sayısını açıkladı

Hem Ghezzal'la hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.
​Gördüğüne inanamadı

​Gördüğüne inanamadı

​'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti'

Yaptığı hareketle gönülleri kazandı.

'Ne olur bu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.