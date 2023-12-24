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Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu yapay zekadan geldi! FB-GS maçı ne olur, derbiyi kim alır, maç kaç kaç biter?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi, bugün saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Derbiyi kimin kazanacağı merak konusu olurken, Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını söyledi. Peki FB-GS maçı sonucu ne olur, derbiyi kim alır, maç kaç kaç biter?

11:57 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:58 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Galatasaray derbisi kim kazanır?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi kim kazanır?

24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da nefesler tutulacak ve şampiyonluğun en büyük iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti. Derbi için nefesler tutulurken, yapay zeka zorlu mücadele için tahminini açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçını kim kazanır?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yapay zekaya soruldu. Sarı-lacivertli ekibin sarı-kırmızılılardan yüzde 3 önde olduğu kaydedildi.

Yapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.

Son olarak ise maç yüzde 5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.

#Fenerbahçe
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#yapay zeka
#maç sonucu
40 dakika önce
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Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu yapay zekadan geldi! FB-GS maçı ne olur, derbiyi kim alır, maç kaç kaç biter?