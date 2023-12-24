24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da nefesler tutulacak ve şampiyonluğun en büyük iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti. Derbi için nefesler tutulurken, yapay zeka zorlu mücadele için tahminini açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçını kim kazanır?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yapay zekaya soruldu. Sarı-lacivertli ekibin sarı-kırmızılılardan yüzde 3 önde olduğu kaydedildi.

Yapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.