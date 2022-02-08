Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ara transferleri- Kadroya yeni katılan oyuncular

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Ocak başlayan ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 8 Şubat sona ereceğini açıkladı. Takımlar, 8 Şubat Salı günü (Bugün) saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek. Süper Lig'de ara transfer sonrası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yeni oyuncular merak ediliyor.

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ KATILAN OYUNCULAR

TREZEGEUT

Başakşehir Aston Villa'dan Trezeguet’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre:

''Mısır Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League’e transfer olmuştur.

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Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz'' denildi.

PIZZI

Başakşehir, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

''Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından ‘Pizzidane’ lakabı ile anılmaktadır.

Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

EMREHAN GEDİKLİ-TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi 4,5 yıllığına renklerine bağladı.

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Bordo-mavili kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 800 bin avro ödenecektir" denildi.

Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 2 milyon lira, 2022-2023 sezonu için 4,5 milyon lira, 2023-2024 sezonu için 5 milyon lira, 2024-2025 sezonu için 5,5 milyon lira ve 2025-2026 sezonu için de 6 milyon lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA - GİRESUNSPOR

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

TUNAY TORUN - KASIMPAŞA

Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde takviyelerine devam eden Kasımpaşa, son olarak Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipte 2014-17 yılları arasında forma giyen Tunay Torun, sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı. 14 maçta 5 kez ilk 11'de görev alan tecrübeli kanat oyuncusu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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Tunay Torun'un transferiyle ilgili Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

AYTAÇ KARA - GÖZTEPE

Göztepe, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

LUİZ ADRİANO - ANTALYASPOR

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Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı forvet oyuncusu 35 yaşındaki Luiz Adriano'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Luiz Adriano" başlığıyla yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Paylaşımda, futbolcunun videosuna yer verildi.

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağmasına ilişkin haberlerle başlanan videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Adriano'nun "Bu güzel şehirle ilgili bana bilgi verilirken hep Antalya'nın memleketim gibi olduğundan bahsettiler. Hem insanı hem de havası sıcaktır dediler. Soğuk bize göre değil dediler. Sosyal medyadan takip ettiğimi kadarıyla da kar yağmaz dediler. Yağdı. Forvet gelmez dediler. Geldi. Ben Luiz Adriano. Olmaz denilenleri gerçekleştirmek için buradayım." ifadeleri yer aldı.

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ERİCK PULGAR - GALATASARAY

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyu UEFA kadrosuna da dahil etti.

SEMİH KAYA - GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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OZAN TUFAN- FENERBAHÇE

Fenerbahçe Twitter'dan yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın takıma geri döndüğünü açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında 2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir.

CARLOS PONCK - ÇAYKUR RİZESPOR

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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GEDSON FERNANDES - BEŞİKTAŞ / RİZESPOR

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.

Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.

Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.

INAKI PENA - GALATASARAY

Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı.

BAFETİMBİ GOMİS - GALATASARAY

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

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SALİH UÇAN - BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2022 ara transfer sezonu) - 16

EDİN VİSCA - TRABZONSPOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.

Bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro + KDV ödeme yapacak.

Bordo-mavili kulüp Edin Visca'ya toplam 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek;

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2021-22: 750 bin Euro,

2022-23: 1.5 Milyon Euro,

2023-24: 1.5 Milyon Euro,

2024-25: 1.5 Milyon Euro garanti ücret.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecek.

INAKI PENA - GALATASARAY

Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı.

BAFETİMBİ GOMİS - GALATASARAY

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

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SALİH UÇAN - BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.

EDİN VİSCA - TRABZONSPOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.

Bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro + KDV ödeme yapacak.

Bordo-mavili kulüp Edin Visca'ya toplam 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek;

2021-22: 750 bin Euro,

2022-23: 1.5 Milyon Euro,

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2023-24: 1.5 Milyon Euro,

2024-25: 1.5 Milyon Euro garanti ücret.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecek.

MUSTAFA KAPI - ADANA DEMİRSPOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Lille'e transfer olan Mustafa Kapı Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

FRANCO DI SANTO - GÖZTEPE

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.

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OUSSAMA TANNANE - GÖZTEPE

Göztepe 1994 doğumlu Faslı oyuncu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladı.

23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi.

Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

FRANÇOİS MOUBANDJE - GÖZTEPE

Göztepe 1990 doğumlu İsviçreli futbolcu François Moubandje sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

21 Haziran 1990'da Kamerun'da dünyaya gelen Moubandje, İsviçre'nin Meyrin FC takımında profesyonel olduktan sonra Servette FC, Toulouse, A. Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarının formasını giydi.

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İsviçre milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde İsviçre A Milli Takımı ile yaşadığı 21 maç tecrübesi bulunuyor.