Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer sezonu hangi gün saat kaçta bitiyor? İşte konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklama...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona eriyor.