Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 yendi. Fransa Ligue 1!de Paris Saint-Germain, Metz'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Bologna 2-1 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.