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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı! GS taraftarı bu habere çok sevinecek

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisine izin çıktı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki FB-GS maçı biletleri satışa çıktı mı, derbi biletleri ne kadar, kaç TL?

13:04 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:11 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı olacak mı?
Son dakika haberleri:
'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
ile
, kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi deplasman taraftarı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını açıkladı. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçemizin Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletlerine ilişkin detaylar şöyle:

  • 21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)
  • 22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
  • 23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.
  • Kongre üyelerimizin kendilerine sunulan öncelikli bilet alım hakkı için temin edecekleri kodlar, kişiye özel olarak üretilmekte olup 3. kişilerle paylaşılamaz.
  • Son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiği tespit edilmiştir.
  • Bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları şöyle:

  1. Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL
  2. Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL
  3. Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL
  4. Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL
  5. Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL
  6. Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL
  7. Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL
  8. Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL
  9. Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL
  10. Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL
  11. Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL
  12. Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL
  13. Misafir Tribünü: 1.430,00 TL


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#derbi
18 dakika önce
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