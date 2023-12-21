Bugün kimin maçı var?
Galatasaray,
'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-3 kazandı. Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain, Metz'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol atılırken ev sahibi PSG sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna'ya uzatma dakikalarında 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Aralık 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı
Bugün kimin maçı var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı
- 13:00 Karabağ - Moik Azerbaycan Kupası CBC Sport
- 14:00 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 17:00 Samsunspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 17:00 Ç.Rizespor - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 17:00 Neftçi Bakü - Lokbatan Azerbaycan Kupası CBC Sport
- 20:00 Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Ankaragücü - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 21:00 Real Betis - Girona İspanya La Liga S Sport Plus
- 21:00 Cadiz - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
- 21:00 Al Hilal - Abha Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası S Sport Plus
- 23:00 Crystal Palace - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports
- 23:30 Alaves - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:30 Mallorca - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu
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2 saat önce