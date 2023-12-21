Galatasaray,

'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-3 kazandı. Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain, Metz'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol atılırken ev sahibi PSG sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna'ya uzatma dakikalarında 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Aralık 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.