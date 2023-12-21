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Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 yendi. Fransa Ligue 1!de Paris Saint-Germain, Metz'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Bologna 2-1 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:20 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:20 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?
Galatasaray,
'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-3 kazandı. Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain, Metz'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol atılırken ev sahibi PSG sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna'ya uzatma dakikalarında 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Aralık 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı

  1. 13:00 Karabağ - Moik Azerbaycan Kupası CBC Sport
  2. 14:00 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
  3. 17:00 Samsunspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  4. 17:00 Ç.Rizespor - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  5. 17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
  6. 17:00 Neftçi Bakü - Lokbatan Azerbaycan Kupası CBC Sport
  7. 20:00 Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  8. 20:00 Ankaragücü - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  9. 21:00 Real Betis - Girona İspanya La Liga S Sport Plus
  10. 21:00 Cadiz - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
  11. 21:00 Al Hilal - Abha Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası S Sport Plus
  12. 23:00 Crystal Palace - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports
  13. 23:30 Alaves - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
  14. 23:30 Mallorca - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu



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