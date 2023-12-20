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Penaltılara giden maçta yarı finale yükselen isim Chelsea oldu

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Chelsea evinde Newcastle United’ı konuk etti. Newcastle United 90 dakikasını 1-0 önde götürdüğü maçın son dakikalarında yediği golle 1-1’lik eşitliğe razı oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda skor değişmedi ve Chelsea penaltı atışlarında 4-2’lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu. Maçın golleri dakika 16’ Callum Wilson ve 90+2’ Mykhailo Mudryk’den geldi. Chelsea - Newcastle United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:56 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Chelsea evinde Newcastle United’ı penaltı atışlarıyla devirdi.
İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Chelsea evinde Newcastle United’ı penaltı atışlarıyla devirdi.

Chelsea, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde evinde Newcastle United’ı ağırladı. Maçın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve penaltı atışlarında Chelsea rakibine 4-2’lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Chelsea - Newcastle United maç özeti haberimizde.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Newcastle United maç özetini izlemek için

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ SONUCU

İNGİLTERE LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI



#Chelsea
#Newcastle United
#İngiltere Lig Kupası
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