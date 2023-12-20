İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Chelsea evinde Newcastle United’ı penaltı atışlarıyla devirdi.
Chelsea, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde evinde Newcastle United’ı ağırladı. Maçın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve penaltı atışlarında Chelsea rakibine 4-2’lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Chelsea - Newcastle United maç özeti haberimizde.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ SONUCU
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇ SONUCU
İNGİLTERE LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
İNGİLTERE LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
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#İngiltere Lig Kupası
1 saat önce