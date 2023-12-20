İngiltere Premier Lig 15. haftasında Manchester United evinde Chelsea’yi konuk etti. Maç ev sahibi Manchester United’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 19’ ve 69’ Scott McTominay, 45’ Cole Palmer’den geldi. Manchester United aldığı bu galibiyetle puanını 27’ye yükselterek 6. sırada yer aldı. Chelsea ise 19 puanla 10. sırada yer aldı. Manchester United - Chelsea maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.