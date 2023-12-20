UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk etti. City evinde 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Leipzig’in golleri 13’ ve 33’ Lois Openda’dan (2) geldi. Manchester City’nin golleri dakika 54’ Erling Haaland, 70’ Philip Foden ve 87’ Julian Alvarez’den geldi. City bu sonuçla 5’te 5 yaparak 15 puanla liderliğini korudu. RB Leipzig ise 9 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek ve Şampiyonlar ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.