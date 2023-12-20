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Manchester City, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Urawa Red Diamonds'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde İngiliz devi Manchester City ve Japonya ekibi Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45’ Marius Hoibraten (k.k.), 52’ Mateo Kovacic ve 59’ Bernardo Silva’dan geldi. Bu sonuçla birlikte City finale yükselen taraf oldu. Urawa Red Diamonds - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:27 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde İngiliz devi Manchester City ve Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'u 3-0 mağlup etti.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde İngiliz devi Manchester City ve Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'u 3-0 mağlup etti.
, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Red Diamonds ile karşılaştı. City maçtan 3-0 galip gelerek finale yükseldi. Galibiyet golleri Mateo Kovacic ve Bernardo Silva’dan geldi. 45. dakikada Marius Hoibraten kendi kalesine gol kaydetti. Urawa Red Diamonds - Manchester City maç özeti haberimizde.

URAWA RED DİAMONDS - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Urawa Red Diamonds - Manchester City maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY FİNALDE

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci yarı final müsabakasında, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

Manchester City, 45+1. dakikada Marius Höibraten (kendi kalesine), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

URAWA RED DİAMONDS - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City, Brezilya temsilcisi Fluminense ile finalde,
22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00
'de karşılaşacak. Üçüncülük müsabakası ise Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün
TSİ 17.30
'da oynanacak.


#Urawa Red Diamonds
#Manchester City
#FIFA Dünya Kulüpler Kupası
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