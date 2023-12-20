URAWA RED DİAMONDS - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY FİNALDE
FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci yarı final müsabakasında, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.
Manchester City, 45+1. dakikada Marius Höibraten (kendi kalesine), 52. dakikada Mateo Kovacic ve 59. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.