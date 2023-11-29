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Manchester City RB Leipzig karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı: Erling Haaland turnuva tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk etti. City evinde 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Leipzig’in golleri 13’ ve 33’ Lois Openda’dan (2) geldi. Manchester City’nin golleri dakika 54’ Erling Haaland, 70’ Philip Foden ve 87’ Julian Alvarez’den geldi. City bu sonuçla 5’te 5 yaparak 15 puanla liderliğini korudu. RB Leipzig ise 9 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek ve Şampiyonlar ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:16 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:18 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde RB Leipzig’i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde RB Leipzig’i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Manchester City,
5. haftasında RB Leipzig ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen City, 2. yarıda Haaland, Foden ve Alvarez ile bulduğu gollerle maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
- RB Leipzig maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ

Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ SONUCU

ERLİNG HAALAND TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy'a aitti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Manchester City
#RB Leipzig
#UEFA Şampiyonlar Ligi
39 dakika önce
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