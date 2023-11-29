UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde RB Leipzig’i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
Manchester City,
5. haftasında RB Leipzig ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen City, 2. yarıda Haaland, Foden ve Alvarez ile bulduğu gollerle maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
- RB Leipzig maç özeti haberimizde.
MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ SONUCU
ERLİNG HAALAND TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ
ERLİNG HAALAND TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ
Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy'a aitti.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Manchester City
#RB Leipzig
#UEFA Şampiyonlar Ligi
39 dakika önce