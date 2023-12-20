Trendyol Süper Lig 'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu 74. dakikada takımını sahadan çekti. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti. Trabzonspor'un 2-1 önde olduğu maç yaşanan olaylar sonucunda ertelendi. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman devam edecek? İstanbulspor'lu oyuncular neden soyunma odasına gitti? İşte detaylar.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLDU, NEDEN YARIDA KALDI?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti.Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi.

Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi.

Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ne zaman devam edeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirmiş ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü atmıştı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını vermişti.

Bu kararın ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karara tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

Başkan Sarıalioğlu, stat çıkışında yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi.

Avcı, son zamanlarda Türk futbolu adına üzüntü verici olayların yaşandığını belirterek, "Sadece bugünle alakalı değil, genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm bugün ve geçen haftalarda yaşadıklarımız üzüntü verici, bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek." diye konuştu.

"Birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim"

Ekibi ile beraber futbola katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim sadece oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için devam edeceğiz. Bence en önemlisi futbolun paydaşları olarak birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Birbirimize olan saygıyı daha da artırırsak, hoşgörülü olursak daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Hepimiz üzüntü içerisindeyiz"

Gelecek maçlara odaklanacaklarını kaydeden Avcı, "Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karara bakacağız. Yarından itibaren hafta sonu oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının da yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Futbolcular da aynı şekilde üzgün, buna benzer bir konuşmayı soyunma odasında da yaptım. Bu, bizim konuşmakla değiştireceğimiz bir durum değil. Biz oyunun içini geliştirirsek bunda kalacağız. Bu durumla alakalı yorumlar yapmak bizim işimiz değil. Biz bunu değiştiremeyiz ki biz sadece oyunu güzelleştirirsek, doğru bir oyun oynatabilirsek, bulunduğumuz yere değer katabilirsek, oyuncularımıza değer katabilirsek bu beni mutlu edecek. Ben konunun bu tarafında kalacağım. Bugün bitti, yarın sabah cumartesi oynayacağımız maça odaklanacağız."

ABDULLAH AVCI: “HEPİMİZ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor-Trabzonspor maçı sonrası, "Futbol paydaşlarının birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim, saygıyı daha arttırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına giderken, mücadele yarıda kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece bugünle alakalı durum değil genel olarak üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Geçen hafta, ondan önce yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Onun dışında ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. En önemli şey, bütün futbol ailesi paydaşlarının birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim, saygıyı daha arttırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, soyunma odasında futbolcuların da üzgün olduğunu söyledi.





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