Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim oldu ve kadrosunda kimler var? İşte detaylar...