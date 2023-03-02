Süper Lig'in 24'üncü haftasında 38 puanla ligin 6'ncı sırasında bulunan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Maçın hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı biletleri, VIP Platinum 400 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Silver 100 TL, Batı tribün 60 TL, Doğu tribün 50 TL'den satışa açıldı. Öte yandan, Yavru Fırtına, Güney kale arkası ve Kuzey kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için ayrıca bilet satışı yapılmayacak.