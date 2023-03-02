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Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor- Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim oldu ve kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

15:06 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor- Ümraniyespor

Trabzonspor- Ümraniyespor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında 38 puanla ligin 6'ncı sırasında bulunan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Maçın hakemi belli oldu.

TRABZONSPOR- ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Trabzsonpor - Ümraniyespor karşılaşması 4 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR- ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemliğini Kadir Sağlam yapacak.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Bordo mavililer, sahasında oynayacağı müsabakanın biletlerini bugün saat 11.00'de satışa çıkardı.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı biletleri, VIP Platinum 400 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Silver 100 TL, Batı tribün 60 TL, Doğu tribün 50 TL'den satışa açıldı. Öte yandan, Yavru Fırtına, Güney kale arkası ve Kuzey kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için ayrıca bilet satışı yapılmayacak.

Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlar, biletini tek maçlık olarak kulübe devretmesi halinde Yavru Fırtına 50 TL, Güney kale arkası ve Kuzey kale arkası 50 TL fiyatlarından ayrıca satışa sunulacak.

Öte yandan, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan PFDK kararı doğrultusunda, maçı kuzey kale arkası alt tribünü K blokta izleyen taraftarların kartları 1 maç süreyle bloke edildi. Ceza alan taraftalar bilet ve kombinelerini kulübe devredebilecekler.



#trabzonspor
#ümraniyespor
#süper lig
12 dakika önce
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Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi belli oldu
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