|
Reklam
Reklam
Özgün

3-13 Mart'taki Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Omuz Omuza Kampanyası'nda Süper Lig maçları ile ilgili binleri ilgilendiren haberi verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. Peki, ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenecek, hangi kanalda yayınlanacak?

09:28 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper lig maçları

Süper lig maçları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma gecesine canlı bağlanarak 3-13 Mart tarihleri arasında tüm lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, millet olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, "Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız." dedi.

Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum."

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

23. haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de mücadeleler canlı olarak beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak aktarıllıyor.



#bakan kasapoğlu
#süper lig
#süper lig maçları
#ücretsiz süper lig maçları
#süper lig ücretsiz izle
2 saat önce
default-profile-img
3-13 Mart'taki Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak
Denizde yapılan sismik araştırmalarla İzmir dış körfezinde yeni fayların varlığı ortaya kondu
Hırsızları 'silahımı getirin' diye bağırarak korkuttu
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
İsrail'de protesto sırasında Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
Van'da 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.