Omuz Omuza bağış kampanyasında rekor bağış

TFF futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya geldi. Bu kampanya sonunda 631 milyon TL bağış toplandı.

Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Maçlar şifresiz olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

"Bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek''

Mehmet Büyükekşi ilk açıklamasında; "Bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Bundan sonra bir takım özel maçlar yapacağız. Şampiyonlar Ligi finaline kadar birçok organizasyon yapacağız." dedi.

Volkan Demirel açıklamasında; "Hatay'da 100 kişi tanıdıysam, hemen hemen yarısını kaybettim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha çok şey gelseydi de onları hayatta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi, kucaklar açıldı ama yetmiyor. O yüzden Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Volkan Hatay'ı bir Hataylı gibi sahiplendiği için teşekkür ederim"

Gökhan Zan ise açıklamasında; "Öncelikle Volkan kardeşime, orayı bir Hataylı gibi sahiplendiği için çok teşekkür ederim. İyi ki var. Hatay sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Türk milletine, bu kenetlenme için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; "Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görüşmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah hem Gaziantep hem de Hatayspor önümüzdeki sezon ligde olmaya devam ederler. Ben şahsen bir vatandaş olarak bu ülkenin kutuplaşmasından rahatsızım. Bu kutuplaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de futbol. Bu acı ama gerçek." dedi.

Kylian Mbappe de programa katıldı

Mbappe canlı yayına bağlandığı kampanya için; "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Bu programa katılarak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak." dedi.

Dursun Özbek: "Biz bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında; "Memleketimiz çok büyük bir felaketi yaşadı. Bunun yaralarını sarmak içinde buradayız. Özellikle Maraş, Antep ve Hatay'ı ziyaret ettim. Bütününü gördüğünüz zaman durum çok başka. Biz bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim üstümüze bir görev düşüyor. Bu yaraların sarılmasında emek veren kim varsa herkese şahsım ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra biz ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Çarptık, böldük ve büyük bir rakam çıktı. Biz Galatasaray olarak hep diyoruz ki 'Bizim 30 milyon taraftarımız var.' her taraftardan 10 lira alsak tamamlayabiliriz. Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Biz eğer 30 milyonsak taraftar başına 10 lira bağışlarsak 300 milyon TL yapar." dedi.

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim; "Hepimizin bu zor günlerinde birkaç şeye değinmek istiyorum. Bu ülkeye borcumuz var. Sıkıntılı, zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey birliktelik. Hiç kuşku yok ki, bugün her zamankinden daha çok bilime, emeğe ve vizyona ihtiyacımız var. Sporun nasıl bir birleştirici gücü olduğunu yaşayan, bilen biriyim. Gençlerin ve çocukların, sporla nasıl değiştiğini 50 seneye yakın olan futbol hayatımda çok yakından gördüm. Afet bölgesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir şeyler düşünmek zorundayız." dedi.

"Türkiye benim ikinci evim"

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz; "Gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Hep bahsediyorum, Türkiye benim ikinci evim gibi, bunu bu sefer Almanya'daki Türklerden de gördüm. Birçoğu öyle hissediyor. Oraları bizzat gördük. Şimdi bu şekilde olması bizi gerçekten üzüyor. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu biliyor. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu. Bu da Türkiye'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor." dedi.

"Aynı duyguları paylaşıyorum"

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus açıklamasında; "Türk insanının duygularını paylaşıyorum. Asrın felaketinde büyük Türk milletinin ayağı kalktığını gördüm. Bu kadar birlik içinde olduğunu görmek çok güzel. Ancak maalesef çok insan hayatını kaybetti. Şimdi geleceği ve ne yapacağımızı düşünmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo ise; "Aranızda bulunmak çok güzel bir şey. Maalesef bu korkunç bir trajedi oldu. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için korkunç. Biz, kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık. Türk milleti çok güçlü bir millet olduğunu gösterdi." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Deprem bölgesine 250 kalıcı konut yapmak istiyoruz. 500 milyon TL yapıyor. Taraftarımıza güvenerek bu sözü veriyoruz. Galatasaraylıların desteğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bağışlar gelmeye devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu 80 milyon TL bağış yaparak geceyi başlattı.

Elif Elmas, Napoli'deki takım arkadaşlarıyla birlikte 100 bin euro bağışladı.

Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, 3 milyon TL bağışladı.

Adana Demirspor, iç saha maçlarının yanı sıra 30 milyon TL daha bağışlayacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp adına 5 milyon TL bağışta bulundu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, yardım kampanyasına 1 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya; yönetim, futbolcular ve taraftarlar ile birlikte OmuzOmuza yardım kampanyasına 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

Rezan Epözdemir, 2 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca camia olarak 7 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar 5 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 5 Milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Belçika ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 10 milyon TL bağış açıkladı.

Iğdır Spor Başkanı Cantürk Alagöz 5 milyon TL bağış yaptı.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya 10 milyon TL bağış açıkladı.

Hasan Çetinkaya, Westerlo Kulübü olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Ergunlar Lojistik, Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Alim Emiroğlu, Kuşadasıspor olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 1 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Dikran Gülmezgil, Omuz Omuza bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışladı.

Sheffield United, #OmuzOmuza kampanyasına 1 milyon TL bağışladı ve taraftarlarından destek istedi

Fenerbahçe Kulübü şu ana kadar 100 milyon TL'lik destekte bulunduğunu açıkladı

Beşiktaş 70 milyon TL bağışladı

PSG Başkanı ve beIN Media Group CEO'su Nasser Al-Khelaifi, toplam 50 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

MHK Başkanı Lale Orta, hakem camiası olarak hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 TL bağışladıklarını açıkladı.

A Milli Takım futbolcuları, 6 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Kampanyada güncel olarak 845.7 milyon toplandı.

#OmuzOmuza yardım kampanyasına katılan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ülkemizi etkileyen deprem felaketine dair duygularını paylaştı. pic.twitter.com/ByJwqOGwYY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

#OmuzOmuza yardım kampanyasına katılan Atakaş Hatayspor Antrenörü Gökhan Zan, ülkemizi etkileyen deprem felaketine dair duygularını paylaştı. pic.twitter.com/pDrWTTvSzI — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

Altay Bayındır: "Eljif Elmas, beni aradı. Napoli'den takım arkadaşlarıyla ortak para toplamışlar. Ülkemiz adına 100 bin euro bağışladıklarını söyledi." #OmuzOmuza pic.twitter.com/yVvzg5FpXI — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

Ertaç Özbir ve Alexandru Maxim, yaşanan deprem felaketine dair düşüncelerini paylaştı. pic.twitter.com/XQk9pozztp — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

#OmuzOmuza verdiğimiz ortak yayında toplanan yardımlar, deprem bölgesinde geçici ve kalıcı konutlar için kullanılacak. pic.twitter.com/IJ7IattIvt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un #OmuzOmuza yardım kampanyasına dair yaptığı çalışmaları anlattı. pic.twitter.com/sId36CRMDX — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023



