Özgün Fenerbahçe-Hatayspor maçı kadrosu, muhtemel ilk 11ler
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe-Hatayspor maçı kadrosu, muhtemel ilk 11’ler

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor’a 2-0 yenilen Fenerbahçe liderlik koltuğun Galatasaray’a kaptırdı. FB, ligin 16. haftasında Hatayspor’u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Bugünün kapanışı Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçıyla olacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe kadrosu belli oldu mu? Fenerbahçe-Hatayspor muhtemel ilk 11’i.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe kadrosu belli oldu mu? Fenerbahçe-Hatayspor ilk 11’i
Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, maç kadrosu açıklandı mı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı bugün oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maç mücadelesi beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe muhtemel 11
Fenerbahçe muhtemel 11

Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'i

Fenerbahçe kadrosu:

  1. Altay,
  2. Osayi,
  3. Gustavo,
  4. Szalai,
  5. Ferdi,
  6. Arao,
  7. İrfan,
  8. Mert Hakan,
  9. Lincoln,
  10. Batshuayi,
  11. Valencia

Hatayspor kadrosu:

  1. Erce,
  2. Kamil Ahmet,
  3. Vranjes,
  4. Burak,
  5. Adekugbe,
  6. Boudjemaa,
  7. Onur,
  8. Ribeiro,
  9. Saba,
  10. El Kaabi,
  11. Ze Luis

Fenerbahçe’de kimler sakat ve kart cezalısı?

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Salı maç programı
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Salı maç programı
Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi.
İlk gaz mart sonunda sistemde

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Fransa PKK'yı kendi elleriyle besleyip büyüttü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.