Fenerbahçe-Hatayspor maçı kadrosu, muhtemel ilk 11’ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe-Hatayspor maçı bugün oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Hatayspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe-Hatayspor maç mücadelesi beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'i
Fenerbahçe kadrosu:
- Altay,
- Osayi,
- Gustavo,
- Szalai,
- Ferdi,
- Arao,
- İrfan,
- Mert Hakan,
- Lincoln,
- Batshuayi,
- Valencia
Hatayspor kadrosu:
- Erce,
- Kamil Ahmet,
- Vranjes,
- Burak,
- Adekugbe,
- Boudjemaa,
- Onur,
- Ribeiro,
- Saba,
- El Kaabi,
- Ze Luis
Fenerbahçe’de kimler sakat ve kart cezalısı?
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.
Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.